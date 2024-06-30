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В Польше предложили изъять российские активы на сумму $300 млрд

Тем самым Запад начнет использовать «игру в эскалацию» в отношениях с Россией, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Елизавета Кондрикова 2024-06-30 01:52:55
© Фото: Friedemann Kohler, dpa Globallookpress

Западу необходимо намеренно усилить конфликт с Россией, к примеру, конфисковав ее замороженные активы в Бельгии. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Мы можем изъять все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро», - написал дипломат в соцсети X.

По словам Сикорского, странам Запада необходимо заново научиться «игре в эскалацию» с Москвой, извлечь из нее выгоду, пишет «360».

Напомним, ранее стало известно об утвержденном плане ЕС по передаче Киеву 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ. По словам главного европейского дипломата Жозепа Борреля, выделение средств Украине произойдет уже в июле.

При этом Россия примет все необходимые меры для симметричного ответа - изъятия активов Запада, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В Евросоюзе, в основном в Бельгии, сосредоточены примерно 200 миллиардов евро российских валютных резервов. Всего заблокированными оказались 300 миллиардов евро.

#Польша #мид польши #радослав сикорский #активы РФ #конфискация активов
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