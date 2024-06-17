Небензя: РФ готова применить все инструменты для изъятия активов Запада

РФ задействует все возможные инструменты для изъятия активов в случае действий со стороны Запада. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», - приводит его слова РИА Новости.

Небензя также отметил, что Москва будет рассматривать как изъятия самих активов, так и прибыли от них как «грубейшее нарушение принципов и норм международного права».

Напомним, что с момента начала СВО страны ЕС заморозили активы РФ на сумму около 200 миллиардов евро. Ранее сообщалось, что 21 мая Еврокомиссия анонсировала первое изъятие активов России с целью последующей их передачи для нужд ВСУ.