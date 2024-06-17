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Небензя: РФ готова применить все инструменты для изъятия активов Запада

По словам постпреда РФ в ООН, Россия предпримет ответные меры в случае действий со стороны Запада.
Глеб Владовский 2024-06-17 08:55:22
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

РФ задействует все возможные инструменты для изъятия активов в случае действий со стороны Запада. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», - приводит его слова РИА Новости.

Небензя также отметил, что Москва будет рассматривать как изъятия самих активов, так и прибыли от них как «грубейшее нарушение принципов и норм международного права».

Напомним, что с момента начала СВО страны ЕС заморозили активы РФ на сумму около 200 миллиардов евро. Ранее сообщалось, что 21 мая Еврокомиссия анонсировала первое изъятие активов России с целью последующей их передачи для нужд ВСУ.

#в стране и мире #василий небензя #изъятие активов #активы РФ
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