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Байден пообещал выиграть выборы президента США

Действующий глава государства считает, что борьба не будет трудной.
Сергей Лебедев 2024-06-30 01:59:57
© Фото: Derek French, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский президент Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост главы государства пообещал победить на предстоящих выборах. По его словам, борьба будет нетрудной.

«Я обещаю, мы победим на этих выборах»,- цитирует РИА Новости слова американского президента.

Также Джо Байден вновь признал, что не очень хорошо выступил на телевизионных дебатах с Дональдом Трампом. При этом он заявил, что у его оппонента тоже были проблемы.

Напомним, в минувшую пятницу в Атланте прошли первые дебаты кандидатов в президенты США. После них спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал отправить действующего главу государства Джо Байдена в отставку на основании 25 поправки в Конституцию страны.

Это предложение появилось на фоне слабого выступления действующего президента. Поправка, о которой идет речь, предполагает отставку за недееспособностью. Если решение об отставке примут, то управление страной перейдет в руки вице-президента.

Позже выйти из предвыборной гонки Джо Байдена призвал редакционный совет одной из крупнейших газет США The New York Times, чтобы тем самым он «принес пользу» своему государству.

#сша #Выборы #дебаты #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден
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