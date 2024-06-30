Байден пообещал выиграть выборы президента США

Американский президент Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост главы государства пообещал победить на предстоящих выборах. По его словам, борьба будет нетрудной.

«Я обещаю, мы победим на этих выборах»,- цитирует РИА Новости слова американского президента.

Также Джо Байден вновь признал, что не очень хорошо выступил на телевизионных дебатах с Дональдом Трампом. При этом он заявил, что у его оппонента тоже были проблемы.

Напомним, в минувшую пятницу в Атланте прошли первые дебаты кандидатов в президенты США. После них спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал отправить действующего главу государства Джо Байдена в отставку на основании 25 поправки в Конституцию страны.

Это предложение появилось на фоне слабого выступления действующего президента. Поправка, о которой идет речь, предполагает отставку за недееспособностью. Если решение об отставке примут, то управление страной перейдет в руки вице-президента.

Позже выйти из предвыборной гонки Джо Байдена призвал редакционный совет одной из крупнейших газет США The New York Times, чтобы тем самым он «принес пользу» своему государству.