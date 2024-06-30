МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ обстреляли из HIMARS город Ясиноватая в ДНР, пострадали двое детей

Ранения получили 4-летний мальчик и 15-летняя девочка, сообщил глава города Денис Пушилин.
Ирина Егорова 2024-06-30 12:55:28
© Фото: Tsitsagi Nikitanews.ru, Global Look Press

В результате атаки ВСУ по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике пострадали двое детей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. У 4-летнего мальчика и 15-летней девочки диагностированы ранения средней тяжести.

«Ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения»,  - цитирует его сообщение RT

Он уточнил, что обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS. Также пострадали четверо пожарных - они тушили пожар, который возник из-за прошлого обстрела украинских боевиков.

Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По его словам, из-за удара повреждены дом и пожарный автомобиль. 

Накануне вечером под огонь ВСУ попала семья в Петровском районе Донецка - погибла пожилая женщина, еще четыре человека пострадали, они получают необходимую медпомощь, сообщил Пушилин.

#дети #ВСУ #денис пушилин #атака #Обстрел #пострадавшие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 