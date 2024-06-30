ВСУ обстреляли из HIMARS город Ясиноватая в ДНР, пострадали двое детей

В результате атаки ВСУ по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике пострадали двое детей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. У 4-летнего мальчика и 15-летней девочки диагностированы ранения средней тяжести.

«Ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения», - цитирует его сообщение RT.

Он уточнил, что обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS. Также пострадали четверо пожарных - они тушили пожар, который возник из-за прошлого обстрела украинских боевиков.

Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По его словам, из-за удара повреждены дом и пожарный автомобиль.

Накануне вечером под огонь ВСУ попала семья в Петровском районе Донецка - погибла пожилая женщина, еще четыре человека пострадали, они получают необходимую медпомощь, сообщил Пушилин.