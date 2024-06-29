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ВСУ обстреляли Донецк, погиб один человек, четверо пострадали

Под обстрел попала семья, ранены отец, мать и сын, погибла бабушка 1956 года рождения, также ранения получила еще одна жительница города.
Елизавета Кондрикова 2024-06-29 23:36:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, погибла одна женщина, еще четыре человека пострадали, они получают необходимую медпомощь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Под обстрел попала семья: ранены отец 1982 г.р, мать 1986 г.р и сын 2004 г.р. И погибла бабушка (1956 г.р.). Также ранения получила женщина 1965 г.р.», - написал Пушилин в своем Telegram.

Удар противника пришелся на остановку общественного транспорта, атака велась из ствольной артиллерии. Всего противник совершил 37 обстрелов, выпустив более 85 боеприпасов, уточнил Пушилин.

По его данным, повреждения получили восемь жилых домов и один автомобиль Петровского района и города Горловка, а также здание школы.

На этой неделе жертвами вражеских ударов также стали жители Куйбышевского района Донецка, погибли три человека, еще девять получили ранения. Два человека застали обстрел дома, один - на АЗС.

#Донецк #ДНР #денис пушилин #Обстрел #пострадавшие #жертвы
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