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При повторном обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС

Сотрудники МЧС в это время тушили пожар, который возник после украинской атаки по городу.
Ирина Егорова 2024-06-30 10:46:14
© Фото: mchs_official, Telegram

Четыре сотрудника МЧС пострадали при повторном обстреле со стороны ВСУ в Донецке. Они тушили пожар после удара украинских боевиков и в это время появилась повторная угроза.

«В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации»,  - передает радио Sputnik сообщение пресс-службы МЧС.

Раненые пожарные самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали. Также пострадал пожарный автомобиль. У спецтехники разбито лобовое стекло, спущено колесо, есть повреждения корпуса машины.

Накануне вечером под огонь ВСУ попала семья в Петровском районе Донецка, - погибла пожилая женщина, еще четыре человека пострадали, они получают необходимую медпомощь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

 

#в стране и мире #Донецк #МЧС РФ #ВСУ #атака #Обстрел #пострадавшие #пожарные #ранения
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