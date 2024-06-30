При повторном обстреле Донецка пострадали четыре сотрудника МЧС

Четыре сотрудника МЧС пострадали при повторном обстреле со стороны ВСУ в Донецке. Они тушили пожар после удара украинских боевиков и в это время появилась повторная угроза.

«В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации», - передает радио Sputnik сообщение пресс-службы МЧС.

Раненые пожарные самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали. Также пострадал пожарный автомобиль. У спецтехники разбито лобовое стекло, спущено колесо, есть повреждения корпуса машины.

Накануне вечером под огонь ВСУ попала семья в Петровском районе Донецка, - погибла пожилая женщина, еще четыре человека пострадали, они получают необходимую медпомощь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.