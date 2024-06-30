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Граждан Саудовской Аравии призвали немедленно покинуть Ливан

Подобное решение было принято на фоне роста напряженности в отношениях Израиля и ливанского движения «Хезболла», стороны начали разрабатывать план действий и закупать оружие.
Елизавета Кондрикова 2024-06-30 00:45:10
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Подданных Саудовской Аравии, которые находятся на территории Ливана, призвали немедленно покинуть страну, а также всех остальных попросили воздержаться от поездок в Ливан. Об этом сообщает посольство королевства в Бейруте.

«Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике внимательно следит за текущими событиями на юге Ливана, подтверждая свой призыв ко всем гражданам соблюдать запрет на поездки в Ливан», - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети X.

Подобное решение было принято на фоне роста напряженности в отношениях Израиля и ливанского движения «Хезболла». Согласно разведданным США, полномасштабное столкновение между этими сторонами может начаться уже в ближайшие несколько недель. Вашингтон начал стягивать своих военных к границе Израиля с тем, чтобы успеть эвакуировать своих граждан.

Ожидается, что Тель-Авив может начать наземную операцию в регионе, а также осуществить авиаудар по территории Ливана. К данному моменту стороны уже приступили к разработке планов ведения боевых действий, а также к закупке дополнительного оружия.

#Саудовская Аравия #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #столкновение
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