NBC: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации

США стягивают свои военные силы ближе к Ливану и Израилю, чтобы иметь возможность эвакуировать своих граждан на фоне роста угрозы возникновения крупномасштабного конфликта между Тель-Авивом и ливанским движением «Хезболлла». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона и американского чиновника, знакомого с планами.

«USS Wasp (десантный корабль - прим.ред.) и экспедиционный отряд морской пехоты также призваны проецировать военную мощь и стать сдерживающим фактором региональной эскалации», - приводит телеканал слова чиновника.

Уточняется, что Вашингтон также ведет переговоры со своими союзниками в регионе для совместной эвакуации, а также проведения «любых коалиционных военных операций».

При этом чиновники выражают обеспокоенность тем, что Израиль нанесет авиаудар по позициям «Хезболлы» и начнет наземную операцию. В Тель-Авиве стремятся отодвинуть военных ливанского движения подальше от границы и создать буферную зону.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на разведданные США сообщало о риске начала войны между Израилем и «Хезболлой» в ближайшие недели. Европейская разведка говорит о возможном столкновении в ближайшие дни.

Сообщается, что война может начаться с «незаметных» нападений.