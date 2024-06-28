МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NBC: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации

По данным телеканала, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Израиль может нанести авиаудар по позициям «Хезболлы» и провести наземную операцию в Ливане в ближайшие недели.
Елизавета Кондрикова 2024-06-28 01:46:53
© Фото: Ayal Margolin, XinHua Globallookpress

США стягивают свои военные силы ближе к Ливану и Израилю, чтобы иметь возможность эвакуировать своих граждан на фоне роста угрозы возникновения крупномасштабного конфликта между Тель-Авивом и ливанским движением «Хезболлла». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона и американского чиновника, знакомого с планами.

«USS Wasp (десантный корабль - прим.ред.) и экспедиционный отряд морской пехоты также призваны проецировать военную мощь и стать сдерживающим фактором региональной эскалации», - приводит телеканал слова чиновника.

Уточняется, что Вашингтон также ведет переговоры со своими союзниками в регионе для совместной эвакуации, а также проведения «любых коалиционных военных операций».

При этом чиновники выражают обеспокоенность тем, что Израиль нанесет авиаудар по позициям «Хезболлы» и начнет наземную операцию. В Тель-Авиве стремятся отодвинуть военных ливанского движения подальше от границы и создать буферную зону.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на разведданные США сообщало о риске начала войны между Израилем и «Хезболлой» в ближайшие недели. Европейская разведка говорит о возможном столкновении в ближайшие дни.

Сообщается, что война может начаться с «незаметных» нападений.

#сша #Ближний Восток #Израиль #военные #Хезболла #ливан
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 