Бойцы рембата рассказали о самых частых поломках техники в зоне СВО

Бойцы ремонтных подразделений группировки войск «Восток» из Бурятии вернули на передовую десятки единиц бронетехники. Работы по ее восстановлению ведутся круглосуточно.

Мастерские расположены в ближайшем тылу. Там проводится ремонт, узловая или агрегатная замена. Мастера работают быстро и качественно. От их профессионализма и ответственности зависят жизни бойцов на переднем крае.

«Технику ремонтируем самую разную. Сейчас, в основном, идет колесная. Поломки тоже разные. Это ходовая часть, топливная система, электрика и система охлаждения. Стараемся завершить ремонт в кратчайшие сроки и вернуть технику на передовую», - рассказал командир ремонтного взвода с позывным «Кардан».

Кроме того, для обеспечения безопасности и выживаемости экипажей проводится монтаж защитных конструкций: козырьков от БПЛА, дополнительной защиты от мин и противотанковых огневых средств противника.

Здесь же ремонтируют двигатели. Для этого есть все необходимое, включая современные диагностические стенды. В среднем, ремонт техники производится в течение нескольких дней, после чего она возвращается для работы по предназначению.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.