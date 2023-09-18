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От качества зависит жизнь: как морпехи ремонтируют бронетехнику в зоне СВО

Павел Кольцов
12:56 18.09.2023
До ремонтной роты техника редко добирается своим ходом. Как правило, с помощью трала или буксировки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Зенитный комплекс «Стрела-10», казалось бы, не имеет видимых повреждений. Но на самом деле на корпусе есть три небольших отверстия. Это последствия прилета украинского дрона-камикадзе с кумулятивным зарядом.

Экипаж отделался легкой контузией. Механик-водитель рассказывает: зенитчики выслеживали разведывательный беспилотник противника, но при смене позиций на предельно малой высоте «Стрелу» атаковал FPV дрон-камикадзе.

«Ударил в правый бок, пробил радиатор, установку и повредил двигатель. Машину я отвел в ближайшую лесополосу, замаскировал и ждал эвакуационную группу», - рассказывает механик-водитель ЗРК «Стрела-10» с позывным Лазарь.

Сразу несколько таких повреждений устраняют в ремонтной роте бригады морпехов Тихоокеанского флота. Противник так и не смог прорвать линию обороны на Угледарском направлении, переключился на мелкое вредительство. С помощью дронов выводит из строя нашу бронетехнику.

«Работаем ежедневно с утра до вечера, без выходных. Техника поступает постоянно. Подрывные есть, есть отказ каких-то агрегатов. Не сидим никогда, все время работаем», - рассказывает водитель ремонтной роты 40 ОБрМП ТОФ с позывным Ребус.

Наводчик БТР тоже работает гаечным ключом. Члены экипажа обязательно участвуют в ремонте. Они знают обстоятельства и характер поломки. А перебрав машину своими руками, мелкий ремонт смогут провести самостоятельно в полевых условиях.

Ремонтируют не только бронетехнику, но и буксируемые орудия. Могут починить колеса или починить клин затвора, который ломается от частой стрельбы. Это противотанковое орудие «Рапира» скорее пойдет на техобслуживание: переберут узлы и агрегаты, почистят канал ствола - и снова в бой.

Ремонтная рота тихоокеанских морпехов - подразделение мобильное. Если необходимо, могут выдвинуться и провести срочный ремонт техники прямо в районе боевых действий. 

«Бывает, когда невтерпеж, выезжаем. С собой берем оборудование и меняем там прямо на позициях», - рассказывает начальник расчета с позывным Костян.

Чтобы не терять времени, технику стараются ремонтировать агрегатным способом. Если поломка серьезная, тот же двигатель заменяют целиком. Неисправный отправляют на завод-изготовитель. Скорость не в ущерб качеству. Экипажи участвуют в ремонте и делают буквально для себя. Любая недоработка может поставить под угрозу жизни боевых товарищей. 

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