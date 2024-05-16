Ремотники под Авдеевкой собирают вездеходы из УАЗов и трофейных машин

Восстановленная мастерами ремонтного батальона группировки войск «Центр» БМП-2 готовится к тест-драйву. Боевики повредили машину дроном-камикадзе под Авдеевкой. Но наши специалисты вернули ее к жизни всего за три дня. Настало время для дорожного экзамена.

На этой БМП-2 специалисты заменили буквально все от коробки передач до башни и вооружения - 30-миллиметровой автоматической пушки. Но перед отправкой машины на передовую она должна пройти испытание на бездорожье. Крутые спуски и подъемы, виражи и повороты боевая машина пехоты должна проходить идеально.

Следом за БМП на итоговую экстремальную обкатку выезжает небольшой, но очень юркий мотовездеход. Это ноу-хау в российских войсках. Любопытно, что вездеход своими руками собрали специалисты ремонтного подразделения. Здесь запущена целая линейка по производству таких машин.

«Построен на базе автомобиля УАЗ, который был максимально облегчен. На нем была досконально проработана подвеска. Из УАЗа здесь осталась только несущая рама, двигатель и коробка передач. Также была усилена подвеска самодельными реактивными тягами. Она дает жесткость кузову, чтобы мотовездеход не разъезжался», - говорит командир ремонтно-восстановительного батальона ЦВО с позывным «Титан».

Подвеску тоже заменили. А амортизаторы и пружины поставили от автомобиля «Нива Travel». Такой вот гибрид из отечественных машин. Вездеход и боеприпасы на позицию быстро доставит, и техническую разведку проведет. Всего за месяц мастера собрали три таких машины. Они уже на передовой. Военные не собираются сбавлять темпы собственных разработок.

У машины механическая коробка передач. Вездеход способен развить скорость до 80 километров в час. Он вмещает семь человек: двоих спереди и пять в кузове. Такая машина идеальна для перевозки раненых, чтобы соблюсти правило так называемого золотого часа. Она маневренная и высокопроходимая.

Работа кипит. Производство не останавливается, более того - совершенствуется. Мастера готовы к экспериментам. Прямо сейчас они собирают первый вездеход на базе трофейной немецкой иномарки.

«Этот трофей, Mitsubishi L200, мы эвакуировали с Авдеевского направления. При эвакуации танка Abrams и бронеавтомобиля Mastif мы обнаружили данную машину. Сразу у нас был план на нее для изготовления мотовездехода. Этот мотовездеход будет иметь большую вместимость - до восьми человек для подвоза именно раненных с поля боя. Здесь будут продуманы носилки», - рассказывает специалист.

Пока одни мастера воплощают в жизнь новые чудеса инженерной мысли, их коллеги ремонтируют танки. Этот Т-72, например, уже, что называется, отреставрировали по деталям после атаки вражеских FPV-дронов. Бойцы из группы эвакуации спасли нашу боевую машину, вывезя ее в тыл ночью под обстрелами, проявляя настоящее мужество.

«Проводились ремонтные работы: демонтаж башни, демонтаж топливного бака, сварка топливного бака. И в обратной последовательности. Монтаж топливного бака, монтаж башни», - рассказал командир ремонтной роты с позывным «Соболь».

А мощные двигатели - не только от танков, но и от МТЛБ, «Камазов» и БМП, - мастера ремонтируют в спеццехе. Работа кипит. Вручную или на спецоборудовании агрегаты реставрируют быстро, но не в ущерб качеству. Этот, например, к танку Т-80 привели в порядок всего за один день.

Мастера устанавливают на танки дополнительную динамическую защиту, чтобы уберечь машину и экипаж от кумулятивных снарядов боевиков. Ее делают из легкого, но при этом крепкого материала. На Т-80 установили противодронный каркас. Этот ремонт боевой машины - плановый.

«Это не первый уже танк у нас. И уже на автомате все быстро, быстро делаем. И все, и вперед», - рассказал слесарь с позывным «Руф».

Здесь ремонтируют все виды боевой техники. Вот мастера готовят к вводу в строй гаубицы Д-30. Станки работают весь световой день. Есть на базе ремонтного батальона и иностранные образцы боевой техники, взятые на Авдеевском направлении.

Британский бронеавтомобиль Mastif подбит нашими артиллеристами в Авдеевке. Как видно, восстановлению уже не подлежит. Это трофей, который стал донором. Динамическую защиту наши специалисты уже сняли. Ее установят на эвакуационные машины. А двигатель будут тщательно изучать.

Мастера трудятся не покладая рук. Но время на отдых тоже есть. Военнослужащие рембата живут в подземных казармах на глубине нескольких метров. Здесь работает мощная вентиляция. Есть самодельные двухъярусные кровати и комната отдыха с книгами и телевизором, кухня. В помещениях чувствуется запах свежего ремонта. Так и сразу и не скажешь, что ты находишься под землей. Бойцы и здесь постарались.