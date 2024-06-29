Миссия Ирана в ООН: нападение на Ливан приведет к войне на уничтожение

В случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнется «война на уничтожение». Об этом заявило постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций.

«Если Израиль начнет полномасштабную военную агрессию, последует война на уничтожение», - говорится в сообщении миссии в социальной сети X.

При этом в представительстве назвали психологической войной заявления из Тель-Авива о намерении напасть на Ливан.

Напомним, на прошлой неделе во время оперативного совещания ЦАХАЛ утвердил планы боевых действий в Ливане. «Сверить часы» относительно «северной арены» боевых действий, то есть Ливана, собрались генерал-майор Ори Гордин - командующий Северным командованием и генерал-майор Одед Басюк - начальник оперативного управления.

А на днях издание Politico со ссылкой на разведданные США сообщало о риске начала войны между Израилем и «Хезболлой» в ближайшие недели. Европейская разведка говорит о возможном столкновении в ближайшие дни.