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Миссия Ирана в ООН: нападение на Ливан приведет к войне на уничтожение

При этом в представительстве страны назвали психологической войной заявления из Израиля о намерении напасть на Ливан.
Сергей Лебедев 2024-06-29 05:20:01
© Фото: Ayal Margolin JINI Globallookpress

В случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнется «война на уничтожение». Об этом заявило постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций.

«Если Израиль начнет полномасштабную военную агрессию, последует война на уничтожение», - говорится в сообщении миссии в социальной сети X.

При этом в представительстве назвали психологической войной заявления из Тель-Авива о намерении напасть на Ливан.

Напомним, на прошлой неделе во время оперативного совещания ЦАХАЛ утвердил планы боевых действий в Ливане. «Сверить часы» относительно «северной арены» боевых действий, то есть Ливана, собрались генерал-майор Ори Гордин - командующий Северным командованием и генерал-майор Одед Басюк - начальник оперативного управления.

А на днях издание Politico со ссылкой на разведданные США сообщало о риске начала войны между Израилем и «Хезболлой» в ближайшие недели. Европейская разведка говорит о возможном столкновении в ближайшие дни.

#война #ООН #Израиль #Иран #ливан
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