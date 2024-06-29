Внешний контур сгоревшего при теракте «Крокус Сити Холла» восстановят

Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего в результате нападения террористов здания «Крокус Сити Холла» в Красногорске, прогоревшие кровля и периметр составляют 10 тыс. кв. м., сообщили представители компании.

«Рядом находятся другие объекты, которые посещает большое количество людей ежедневно. Поэтому очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников», - сказали ТАСС в пресс-службе.

На данный момент окончательно не решена судьба концертного зала - возможно создание на месте теракта мемориала жертвам или восстановление других конструкций комплекса.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сам концертный зал восстанавливать не будут.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта, когда четыре человека в форме ворвались в здание и начали расстреливать охранников и посетителей. Жертвами теракта стали 145 человек, сотни людей получили ранения.

В конце мая стало известно о более 20 задержанных по делу о теракте, все они проходят в качестве непосредственных исполнителей преступления или пособников.