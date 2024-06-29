Spiegel: экс-канцлер Шредер станет свидетелем по «Северному потоку-2»

Следственный комитет земельного парламента земли Мекленбург - Передняя Померания в ФРГ для выяснения событий вокруг Фонда защиты климата хочет заслушать в качестве свидетеля бывшего федерального канцлера и председателя наблюдательного совета «Северного потока - 2» Герхарда Шредера. Об этом пишет Spiegel. Еще одним свидетелем станет премьер земли Мануэла Швезиг.

Парламентская группа СДПГ объявила после встречи, что точные даты допроса всех свидетелей будут определены позднее.

Фонд был основан в начале 2021 года при участии компании Nord Stream 2 AG, чтобы обеспечить возможность завершения строительства газопровода «Северный поток - 2» в обход санкций США. Трубопровод заканчивается в Лубмине недалеко от Грайфсвальда. Из-за спецоперации на Украине трубопровод так и не был введен в эксплуатацию.

Дочерняя компания российской государственной компании «Газпром» внесла в фонд экологических проектов 20 миллионов евро, став крупнейшим донором фонда. Правительство штата пожертвовало 200 тысяч евро.

Когда началась спецоперация на Украине, премьер-министр Швезиг попыталась ликвидировать фонд. Эта затея провалилась из-за сложной правовой ситуации и ожесточенного сопротивления ее предшественника Эрвина Селлеринга, который входил в совет директоров фонда.

Специальная комиссия, инициированная оппозицией, призвана, среди прочего, выяснить, насколько велико было влияние российских доноров на тогдашнее правительство земли Мекленбург-Передняя Померания.

В сентябре 2022 года произошли взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждал, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Россия добивается международного расследования этих диверсий.