Эксперт рассказал о массовом переезде телефонных мошенников в Россию

Большинство телефонных мошенников находятся в сопредельных с Россией странах. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области кибербезопасности Игорь Бедеров. Это объясняется тем, что для эффективной «работы» они должны не только говорить на русском языке, но и понимать менталитет своих жертв.

«За последние три-четыре года мы выявляли колл-центры, которые находились на территории Украины, Белоруссии, Турции. Акцент здесь ставится прежде всего на тех граждан, которые могут говорить на русском языке, понимают нас и могут эффективно манипулировать нашими гражданами», - рассказал Бедеров.

С началом спецоперации рынок телефонного мошенничества сильно поменялся, уточнил эксперт. На этом фоне мошеннические звонки в одно время сошли на нет.

«Прежде всего этот удар нанесла отмена SWIFT, отмена международных транзакций между российскими банками. Вывод денег был затруднен, это потребовало перестройки самой структуры подобного рода мошеннических схем. И это привело к тому, с чем мы сталкиваемся сегодня - сетевая инфраструктура в организации, эквайринге, СИМ-банке размещается на территории России», - отметил эксперт в области кибербезопасности.

Для этих целей мошенники арендуют квартиры, размещая в них аппаратно-программные комплексы, агрегирующие в себе от 200 до 400 сим-карт, которые позволяют подменять телефонные номера.

«Арендуются облачные мощности на территории России у хосинг-провайдеров для того, чтобы развернуть сетевую инфраструктуру для совершения подобного рода мошеннических звонков. Активно привлекаются к сотрудничеству номиналы, дропы для регистрации юридических лиц. На эти юридические лица оформляются эквайринги, которые используются для снятия денег у населения», - объяснил Бедеров.

В связи с этим эксперт предложил ввести новые регламенты, проверку хостинг-провайдерами своих клиентов с привлечением специалистов ФСБ и МВД. Спецслужбы могли бы выявлять аффилированных с Украиной лиц.