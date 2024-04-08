ФСБ России опубликовала кадры задержания спонсировавших ВСУ мошенников

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли работу международного узла связи, который использовался телефонными мошенниками из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Предварительно установлено, что международная криминальная схема функционировала с 2022 года. Злоумышленники обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские», - заявила спикер МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется, что мошенники, представляясь сотрудниками финучреждений и правоохранительных органов, убеждали граждан РФ перевести деньги на якобы безопасные счета.

В ведомстве подчеркнули, что члены этой группы проживали в различных регионах страны. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в местах проживания, а также в используемых ими офисных помещениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, а также в прилегающих к ним областях.

Полицейские изъяли оборудование для серверов, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, денежные средства в различных валютах, а также документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение.