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Запад обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT из РФ

Введение ограничений обсуждают в преддверии саммита G7, который должен пройти в Италии.
Сергей Лебедев 2024-06-01 03:17:00
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Европейский союз и государства «Большой семерки» обсуждают возможность введения санкций против банков третьих стран, которые используют российскую систему передачи финансовых сообщений, являющуюся своеобразным аналогом системы SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Обсуждения проходят в преддверии саммита G7 в Италии в июне, на котором руководители правительств намерены согласовать комплекс мер по более эффективному обеспечению соблюдения санкций», - отмечается в публикации.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что уже двадцать стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). С ней работают 557 банков и компаний.

Напомним, СПСФ была создана в 2014 году в качестве аналога международной системы SWIFT.

#санкции #G7 #Большая семерка #swift #спфс
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