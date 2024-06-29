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Развожаев: в больницах остаются 23 пациента после атаки ВСУ на пляж

В больнице Севастополя находится трое детей, в московской больнице один ребенок в тяжелом состоянии.
Ирина Егорова 2024-06-29 10:27:56
© Фото: Пресс-служба Минздрава РФ, РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в больницах остаются 23 пациента, в том числе трое детей после удара ВСУ по пляжу «Учкуевка». В Москву были госпитализированы 22 человека.

«Московские врачи оценивают состояние 3 пациентов как стабильно тяжелое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 пациентов в состоянии легкой степени тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии», -  передает слова главы города RT.

ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. От удара националистов 23 июня погибли четыре человека, среди которых два ребенка - 8-летняя дочь заместителя мэра Магадана и двухлетняя местная жительница Лиза Кирнос. Пострадали более 150 человек.

#Севастополь #ВСУ #атака #больница #пострадавшие #состояние #Пляж #Михаил Развожаев
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