Развожаев: в больницах остаются 23 пациента после атаки ВСУ на пляж

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в больницах остаются 23 пациента, в том числе трое детей после удара ВСУ по пляжу «Учкуевка». В Москву были госпитализированы 22 человека.

«Московские врачи оценивают состояние 3 пациентов как стабильно тяжелое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 пациентов в состоянии легкой степени тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии», - передает слова главы города RT.

ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. От удара националистов 23 июня погибли четыре человека, среди которых два ребенка - 8-летняя дочь заместителя мэра Магадана и двухлетняя местная жительница Лиза Кирнос. Пострадали более 150 человек.