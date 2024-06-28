Погибшую в Севастополе дочь заммэра Магадана похоронили на Кубани

В Краснодарском крае похоронили дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова Софию, сообщает «360». Восьмилетняя девочка была убита 23 июня на пляже в Учкуевке американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью.

Девочка чуть больше месяца не дожила до своего девятого дня рождения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он выразил соболезнования родителям ребенка.

Прощание с девочкой было организовано в храме Михаила Архангела в Крымске, сообщил глава района Сергей Лесь. Заммэра Магадана - уроженец этого города. Похороны Софии прошли с воинскими почестями, сообщает kp.ru. Почетный караул произвел троекратный залп в воздух.

ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них перехватили средства ПВО над акваторией. Боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. Суббоеприпасы упали на пляжи в поселках Учкуевка и Любимовка.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранее в Севастополе простились с двухлетней местной жительницей Лизой Кирнос, которая тоже погибла на пляже в Учкуевке. Ее похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, где хоронят участников СВО.