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Появились подробности уничтожения «Абрамса» на Авдеевском направлении

Грозную боевую машину уничтожили первым выстрелом с расстояния более чем в 15 километров.
Андрей Лазарев 2024-06-28 08:06:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мощный выстрел арторудия «Мста-С». Высокоточный снаряд «Краснополь» ложится точно под боеукладку танка «Абрамс». Машина останавливается и начинает гореть. С дороги у лесопосадки недалеко от Новоалександровки эта бронемашина больше никуда не уедет.

Впервые в зоне спецоперации американский танк сжигают именно артиллеристы. Экипаж артиллерийского орудия «Мста-С» из Сибири, группировки войск «Центр».

«Там же говорили, вот у этого "Абрамса" высокий класс защиты, уровень очень большой, никогда не поражается. Пороховая бочка вспыхнула. Выехали и отработали. С первого снаряда попали», - рассказал заряжающий с позывным Ержик.

Снаряд «Краснополь» состоит из головки самонаведения, боевой части и разгонного двигателя. Он позволяет развить дополнительную скорость. Точное попадание гарантирует лазерный луч от разведывательного беспилотника «Орлан-30». По нему происходит корректировка полета снаряда.

«Когда пришла цель на "Краснополь", было понятно, что цель очень важная. И надо работать быстро. Заняли огневую позицию, наводчик быстро навелся, и уже по команде произвели выстрел», - вспоминает командир орудия с позывным Пахом.

«Мста-С» курсирует по всему фронту. На Авдеевском участке целей хватает. Те же артиллерийские орудия боевиков, например. Приехать, навестись, ударить. В деле уже осколочно-фугасные снаряды. Кажется, все просто, но в основе четких действий экипажа - отработанные буквально до автоматизма движения.

Поражение пехоты в блиндажах, удары по опорникам, артиллерийские дуэли, выстрелы по хранилищам с боеприпасами. Боевая работа по принципу «Сначала думать - потом делать», говорят артиллеристы.

«Не ошибиться с цифрами. Дали вам цель, координаты точные. А ты можешь и ошибиться. Там же барашек, его надо крутить. Вот это самое заковыристое. Чтобы не ошибиться», - отметил наводчик с позывным Кот.

Плотное взаимодействие с воздушной разведкой - основа успеха. Кстати, в боевой работе на позиции очень многое зависит и от механика-водителя. «Мсту» важно остановить на ровной поверхности. А затем очень быстро поднять ствол на нужную высоту, чтобы помочь наводчику. Так было и в день поражения «Абрамса».

«Рогатку растопорил, ствол растопорил. Привели к бою машину. Отработали, вернулись в расположение. В шоке были все, то, что "Абрамс" поразили», - сказал старший механик-водитель с позывным Стармех.

Свой собственный счет американским танкам расчет открыл. Боевая работа ведется каждый день. До двух десятков выездов, причем и после заката.

#Abrams #краснополь #Мста-С #наш эксклюзив #СВО #Авдеевское направление
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