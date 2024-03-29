Парящие в облаках «Орланы» подсветили лазером цели ВСУ под Авдеевкой

С размахом крыла в три с половиной метра беспилотник-разведчик «Орлан-30» с катапульты резко взлетает в небо, скрывается в облаках, набирая высоту.

«Орлан» ведет старший оператор БПЛА с позывным Петрович, а воздушный разведчик с камерой на борту уже парит над позициями ВСУ, тут же передавая координаты расчетам артиллерии.

«Самолет летает 24 на 7 почти. Он почти всегда в воздухе», - рассказал Петрович.

Расчет пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» бьет по позициям боевиков. При этом «Орлан-30» подсвечивает цели лазером. Стопроцентное попадание, а кадры объективного контроля - как подтверждение успеха.

«Уничтожили опорные пункты, танк танки. Опять же подавили, уничтожили артиллерию противника. Связка между артиллерией и разведкой показывает себя очень так хорошо», - добавил старший оператор БПЛА.

Особенность «Орлана-30» и в том, что он наводит на цели высокоточные снаряды, такие как «Краснополь». Мощный боеприпас разрушает даже самые укрепленные позиции врага. «Орлан-10» - «десятка» весит порядка 16 килограммов, навыки по сборке инженеры-техники оттачивали именно на нем, а «тридцатка» - весом около 30 килограммов с небольшим.

«Это настоящий самолет "Орлан-30". Также, грубо говоря, у него расположены закрылки. Принцип работы, как у нашей авиации», - пояснил техник-радиотелефонист расчета БПЛА «Орлан-30» с позывным Старт.

При полной заправке в полете может находиться до восьми часов. Способ посадки у него такой же, как и у предыдущего БПЛА - по парашютному, либо по самолетному, если погодные условия не позволяют посадить по парашюту.

Наблюдая за работой специалистов , складывается впечатление, что собрать беспилотник они могут и с закрытыми глазами, а это опыт.

«Сборка не занимает много времени. Всего лишь несколько минут - и беспилотник готов к запуску. Уже сейчас он взмоет в него, чтобы искать вражеские цели», - сообщил корреспондент Андрей Лазарев.

В воздухе «Орлан» ведут несколько операторов, передавая его друг другу на разных участках маршрута, чтобы глаза отдыхали. Ведь следить за противником нужно постоянно. Но важно уделить внимание и отдыху. Ответить на письма в том числе и детские, которые школьники присылают военнослужащим со всей страны. В пункте дислокации расчетов БПЛА бойцы разместили листы на стене. Здесь и трогательные строки, и яркие рисунки.

«Такие экспозиции можно увидеть в каждой машине, в каждом блиндаже, кто-то с собой в кармане носит. Если ребята оставляют обратный адрес, парни обязательно пишут ответы. Ребята в нас верят - это для нас самое важное, это дает нам уверенность в наших действиях. Ну и самое главное, что народ и армия едины», - поделился ощущениями заместитель командира бригады по военно-политической работе с позывным Ангара.

Слежка за передвижениями боевиков, тем временем, продолжается. Националисты знают, что за ними наблюдают. Пытаются перехватить наши Орланы. Но ловкие маневры в воздухе не оставляют противнику шансов