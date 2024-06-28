В Иране начались президентские выборы

В Иране начались внеочередные выборы президента. Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (07.30 мск). После гибли президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе за высший пост поборются четыре кандидата. Трое - приверженцы консервативных взглядов, четвертый - реформатор.

Регистрация кандидатов проходила с 30 мая по 3 июня. После этого кандидатов проверили на соответствие требованиям и оформили финальный список. В случае необходимости 5 июля может состояться второй тур выборов, пишет агентство IRNA.

Для голосования избирателям необходимо предъявить паспорт или национальную карту на участке, за пределами страны - заграничный паспорт. Всего работают 90 тысяч избирательных участков в Иране и за его пределами, уточнил руководитель избирательного штаба страны Сейед Мохаммад-Таги Шахчераги. Первые результаты выборов объявят к полудню 29 июня.

Напомним, трагедия произошла днем 19 мая, когда перевозивший главу Исламской Республики Иран вертолет потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с Эбрахимом Раиси на борту находился глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и еще несколько официальных лиц. Все они погибли.