В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета с Раиси

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился создать комиссию для расследования причин крушения вертолета президента республики Эбрахима Раиси, сообщает RT.

Руководит комиссией генерал-майор Али Абдаллахи. В состав группы включили специалистов из военной и технической области, им поручено изучить причины крушения вертолета. По данным телеканала IRIB, комиссия прибыла на место происшествия в Восточный Азербайджан.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о готовности России помочь в расследовании причин катастрофы с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Также Шойгу передал соболезнования в связи с гибелью главы республики.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана, об этом 20 мая сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури.