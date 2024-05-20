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В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета с Раиси

Создать комиссию поручил глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.
Услада Дубинина 2024-05-20 18:50:47
© Фото: ТРК «Звезда»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился создать комиссию для расследования причин крушения вертолета президента республики Эбрахима Раиси, сообщает RT

Руководит комиссией генерал-майор Али Абдаллахи. В состав группы включили специалистов из военной и технической области, им поручено изучить причины крушения вертолета. По данным телеканала IRIB, комиссия прибыла на место происшествия в Восточный Азербайджан.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о готовности России помочь в расследовании причин катастрофы с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Также Шойгу передал соболезнования в связи с гибелью главы республики. 

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана, об этом 20 мая сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури.

#в стране и мире #Иран #Крушение вертолета #комиссия #раиси
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