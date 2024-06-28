В Минобороны предупредили НАТО из-за активности БПЛА над Черным морем

Минобороны отмечает все большую вовлеченность США и стран НАТО в украинский конфликт. Об этом свидетельствует возросшая интенсивность полетов беспилотников США над акваторией Черного моря. Они осуществляют разведку и целеуказания западному высокоточному оружию, поставляемому ВСУ с Запада.

«Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с РФ», - сообщило Минобороны.

Ответственность за это будут нести страны НАТО, подчеркнули в ведомстве. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на подобные провокации.

Средства ПВО находятся на круглосуточном дежурстве - выявляют и уничтожают вражеские БПЛА для недопущения совершения террористических атак на территории РФ.