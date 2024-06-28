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В Минобороны предупредили НАТО из-за активности БПЛА над Черным морем

Они осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, которое поставляется ВСУ с Запада для нанесения ударов по объектам России, отметили в оборонном ведомстве.
Ирина Егорова 2024-06-28 07:20:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны отмечает все большую вовлеченность США и стран НАТО в украинский конфликт. Об этом свидетельствует возросшая интенсивность полетов беспилотников США над акваторией Черного моря. Они осуществляют разведку и целеуказания западному высокоточному оружию, поставляемому ВСУ с Запада. 

«Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с РФ», - сообщило Минобороны.

Ответственность за это будут нести страны НАТО, подчеркнули в ведомстве. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на подобные провокации. 

Средства ПВО находятся на круглосуточном дежурстве - выявляют и уничтожают вражеские БПЛА для недопущения совершения террористических атак на территории РФ. 

#Минобороны #бпла #НАТО #Черное море #Андрей Белоусов
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