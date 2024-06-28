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Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации НАТО

Возросшая активность беспилотников США и НАТО над Черным морем свидетельствует о все большей вовлеченности Запада в украинский конфликт, уточнили в Минобороны.
2024-06-28 07:08:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Возросшая интенсивность полетов стратегической и беспилотной авиации США над Черным морем свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт. Об этом заявили в российском Минобороны.

Беспилотники осуществляют разведку и выдают целеуказание высокоточному оружию, которое Вашингтон поставляет киевскому режиму для ударов по территории России, добавили в оборонном ведомстве.

Такие полеты кратно повышают риск инцидентов в небе с самолетами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямого конфликта с НАТО. Ответственность за это будут нести страны альянса, предупредили в Минобороны РФ.

Глава ведомства Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #НАТО #Черное море #Белоусов
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