Занимавшийся разведкой у Крыма дрон США подал аварийный сигнал

Американский разведывательный беспилотник MQ-4C, который летал у берегов Крыма, подал аварийный сигнал.Об этом пишет RT со ссылкой на мониторинговый ресурс RadarBox.

Согласно треку, после того, как дрон завершил свой разведполет над Черным морем, он вернулся на военно-морскую базу НАТО на Сицилии.

Приближаясь к Италии, MQ-4C подал через транспондер код 7700, который означает аварийную ситуацию на борту. Около 19.00 по московскому времени БПЛА приземлился на базе.

Northrop Grumman MQ-4C Triton - это беспилотный разведчик большой дальности ВМС США. Он передает полученные разведданные в реальном времени, способен оставаться в воздухе более 30 часов, на высотах до 17 тыс. м и скоростях до 610 км/ч.