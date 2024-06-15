МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Занимавшийся разведкой у Крыма дрон США подал аварийный сигнал

БПЛА подал через транспондер код 7700, который означает аварийную ситуацию на борту.
Ирина Егорова 2024-06-15 04:50:17
© Фото: Cpl. Mitchell AustinU.S Marines, Global Look Press

Американский разведывательный беспилотник MQ-4C, который летал у берегов Крыма, подал аварийный сигнал.Об этом пишет RT со ссылкой на мониторинговый ресурс RadarBox. 

Согласно треку, после того, как дрон завершил свой разведполет над Черным морем, он вернулся на военно-морскую базу НАТО на Сицилии.

Приближаясь к Италии, MQ-4C подал через транспондер код 7700, который означает аварийную ситуацию на борту. Около 19.00 по московскому времени БПЛА приземлился на базе.

Northrop Grumman MQ-4C Triton - это беспилотный разведчик большой дальности ВМС США. Он передает полученные разведданные в реальном времени, способен оставаться в воздухе более 30 часов, на высотах до 17 тыс. м и скоростях до 610 км/ч.

#разведка #Крым #беспилотник #Черное море #ВМС США #Сицилия #аварийный сигнал
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 