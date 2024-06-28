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США разморозят поставку Израилю 500-фунтовых авиабомб

В апреле Вашингтон приостановил поставки данных боеприпасов в связи с операцией ЦАХАЛ в Рафахе.
Сергей Лебедев 2024-06-28 04:31:50
© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS, Globallookpress

Администрация президента США Джо Байдена намерена разморозить передачу Израилю партии авиационных бомб массой 500 фунтов (около 227 кг). Об этом сообщает Life со ссылкой на Axios. Отмечается, что Вашингтон приостановил поставки данных боеприпасов в апреле этого года в связи с проведением Тель-Авивом военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

«Этот шаг предполагает, что США теперь меньше обеспокоены тем, что эти бомбы могут быть использованы в Газе, и что Белый дом хочет частично снизить напряженность между Джо Байденом и сторонниками Израиля», - отмечается в публикации.

По некоторым данным, около 1700 500-фунтовых бомб передадут после операции в Рафахе, которая, как ожидается, завершится через две недели.

Напомним, ранее глава муниципалитета Рафаха Ахмед аль-Суфи заявил, что израильская армия в результате атак разрушила более 70% инфраструктуры в городе. Он также обвинил ЦАХАЛ в постоянных ударах по лагерю беженцев.

Между тем, в Тель-Авиве предположили, что полный контроль над Рафахом будет достигнут в течение двух недель. По данным командования израильской армии, вблизи города уже уничтожено 550 боевиков ХАМАС.

#сша #Израиль #Джо Байден #Авиабомбы #Вашингтон #Тель-Авив #рафах
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