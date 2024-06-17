В ЦАХАЛ назвали возможным установить контроль над Рафахом за две недели

В командовании израильской армии заявили, что полный контроль над Рафахом будет достигнут в течение двух недель. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Всего же армии обороны Израиля удалось уничтожить по меньшей мере 550 боевиков движения ХАМАС в районе Рафаха.

Отмечается также, что «из четырех батальонов ХАМАС в Рафахе два считаются почти полностью расформированными, а возможности других двух ослабли».

В ЦАХАЛ также сообщили, что дома и туннели в Рафахе имели новые виды защиты и мины-ловушки, а в некоторых домах было установлено видеонаблюдение для облегчения засад.

Ранее стало известно о восьми погибших военных в результате взрыва инженерного БТР в Рафахе на юге сектора Газа. Times of Israel заявило, что это самый серьезный удар по израильской армии по числу жертв с января.