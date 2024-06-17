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В ЦАХАЛ назвали возможным установить контроль над Рафахом за две недели

The Jerusalem Post отметило, что на данный момент израильские военные уничтожают большое количество мин-ловушек в городе Рафах.
Мария Зайцева 2024-06-17 22:09:46
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Global Look Press

В командовании израильской армии заявили, что полный контроль над Рафахом будет достигнут в течение двух недель. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Всего же армии обороны Израиля удалось уничтожить по меньшей мере 550 боевиков движения ХАМАС в районе Рафаха.

Отмечается также, что «из четырех батальонов ХАМАС в Рафахе два считаются почти полностью расформированными, а возможности других двух ослабли».

В ЦАХАЛ также сообщили, что дома и туннели в Рафахе имели новые виды защиты и мины-ловушки, а в некоторых домах было установлено видеонаблюдение для облегчения засад.

Ранее стало известно о восьми погибших военных в результате взрыва инженерного БТР в Рафахе на юге сектора Газа. Times of Israel заявило, что это самый серьезный удар по израильской армии по числу жертв с января.

#в стране и мире #ЦАХАЛ #контроль #рафах
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