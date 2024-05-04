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Студентов на Украине обяжут сдавать экзамен, чтобы выявить уклонистов

Замминистра образования фактически подтвердил, что вузам предстоит отсеять мужчин-аспирантов в возрасте 25 лет и старше.
Владимир Рубанов 2024-05-04 17:38:46
© Фото: Boris Johnson via Globallookpress.com

Студентам и аспирантам вузов на Украине придется сдавать промежуточный экзамен, чтобы доказать, что они на самом деле учатся, а не просто уклоняются от мобилизации. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание «Страна.ua».

Власти планируют в ближайшее время провести квалификационный экзамен в высших учебных заведениях страны, сообщил замминистра образования Михаил Винницкий. Тем, кто его не сдаст, грозит отчисление и мобилизация, потому что они потеряют право на отсрочку.

Экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году. Идея ввести такое испытание придумана для сокращения числа тех, кто имеет отсрочку от мобилизации, признали в министерстве образования Украины. Винницкий фактически подтвердил, что вузам предстоит отсеять мужчин-аспирантов в возрасте 25 лет и старше.

Замминистра отметил, что «далеко не все наши аспиранты настолько добросовестные» и «аспирантура стала способом избегания определенных обязанностей». По его словам, те аспиранты, у кого есть научные публикации, сдадут промежуточный экзамен без проблем.

С сегодняшнего дня на Украине отменяют понятие «ограниченно пригодный» к военной службе. Теперь в ВСУ смогут отправлять больных ВИЧ и раком, гепатитом и туберкулезом в определенных формах.

#в стране и мире #Украина #образование #Вузы #экзамен #мобилизация #уклонисты
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