Пентагон признал, что Байден солгал по поводу гибели военных США

Президент США Джо Байден высказался неверно, заявив, что является первым лидером страны, при котором американские военнослужащие не погибали за рубежом. Ложь, сказанную президентом, признала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, СМИ действительно сообщали о гибели военных за время администрации Байдена, когда ей задали вопрос по подобному высказыванию президента. В частности, ВС США понесли потери при выводе войск из Афганистана, а также в результате нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке, сообщает «360».

Подобный титул Байден приписал себе во время предвыборных дебатов с кандидатом от республиканской партии бывшим президентом США Дональдом Трампом.

По словам специалистов, Трамп выглядел в этой встрече более выигрышно, Байден же словно был дезориентирован и часто смотрел в пустоту. В палате представителей США уже призвали отправить Байдена в отставку на фоне его «слабого» выступления.