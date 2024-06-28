В Пентагоне прокомментировали ситуацию в Черном море

Самолеты и беспилотники США продолжат действовать над международными водами в рамках закона, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Так в военном ведомстве Соединенных Штатов прокомментировали ситуацию в Черном море.

«Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом», - цитирует заявление Сингх РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США с пролетом БПЛА над акваторией Черного моря.

В этом районе возросла интенсивность полетов стратегической и беспилотной авиации США. Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт, говорилось в сообщении министерства обороны России.

Беспилотники западных стран ведут разведку и выдают целеуказание высокоточному оружию, которое Вашингтон поставляет Киеву для ударов по территории России. В Минобороны РФ предупредили, что страны альянса будут нести ответственность за возможные инциденты с самолетами ВКС России и возможный прямой конфликт.

Сингх заявила, что видела сообщения о позиции Минобороны РФ, но не может их прокомментировать.