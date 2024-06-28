Врач-терапевт Ярцева рассказала, сколько нужно пить в жару

В жаркую погоду нужно пить побольше жидкости, особенно если приходится вести активный образ жизни, рассказала «Звезде» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Нет понятия нормы, есть понятие "достаточно". Нужно пить много и часто, даже если вам не хочется. Обращайте внимание на то, что если очень жаркий день и душно, то нужно в это время много пить. Максимально много», - рассказала медик.

В жару человек много потеет и теряет жидкость. Если он еще работает на огороде или занимается спортом, это увеличивает потоотделение и потерю жидкости.

«Поэтому пить надо раз в час по стакану воды минимум, а лучше даже раз в полчаса», - сказала Ярцева.

Алкоголь опасен тем, что увеличивает частоту сердечных сокращений, рассказала врач-терапевт. От него увеличивается кровоснабжение легких и частота дыхания. С дыханием испаряется больше жидкости. Алкоголь приводит к обезвоживанию в обычное время, а в жару этот эффект усиливается.

В жару нужно носить легкую одежду светлых тонов, свободную, чтобы оставалась воздушная прослойка между телом и одеждой.

«Обязательно покрывать голову, не находиться на улице и тем более не копаться в огороде и не заниматься спортом в пиковые часы - условно с 11 до 15. Если вы вынуждены по какой-то причине работать на улице в жару - можно принимать каждые полчаса душ по 15 минут. Или купаться в речке. Холодная вода помогает телу не перегреваться», - рассказала Ярцева.

У пожилых людей чувство жара притуплено, для них обезвоживание особенно критично, потому что сосудистые стенки у них уже не такие эластичные, как у более молодых людей, говорит врач.

«Им нужно пить просто по расписанию, потому что это надо. Пожилые легко теряют сознание при обезвоживании в жару или у них на этом фоне нарушается работа сердца», - сказала медик.

В Москве с 28 по 30 июня ожидается 32-градусная жара. В городе начали проводить аэрацию воздуха и пролив дорожного полотна.