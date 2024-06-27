На Москву надвигается 30-градусная жара

Погода в Москве в ближайшие дни будет по-настоящему летней. В столице с 28 по 30 июня ожидается 32-градусная жара, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС Москвы.

Москвичам и туристам посоветовали не перегреваться на солнце, носить одежду светлых тонов и не забывать про головные уборы, а также пить больше воды.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», - подчеркнули в ведомстве.

Несколько дней назад на Москву обрушился мегаливень. Количество осадков превысило норму почти в три раза. Над некоторыми районами были зафиксированы смерчи.