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На Москву надвигается 30-градусная жара

МЧС порекомендовало избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Ирина Егорова 2024-06-27 13:56:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Погода в Москве в ближайшие дни будет по-настоящему летней. В столице с 28 по 30 июня ожидается 32-градусная жара, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС Москвы.

Москвичам и туристам посоветовали не перегреваться на солнце, носить одежду светлых тонов и не забывать про головные уборы, а также пить больше воды.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», - подчеркнули в ведомстве. 

Несколько дней назад на Москву обрушился мегаливень. Количество осадков превысило норму почти в три раза. Над некоторыми районами были зафиксированы смерчи.

#Москва #лето #Погода #Жара #солнце #МЧС России
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