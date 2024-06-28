В Москве из-за жары проводят аэрацию дорог

Из-за установившейся 30-градусной жары в столице коммунальные службы провели аэрацию воздуха и пролив дорожного полотна, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Имитацию дождя службы будут проводить каждые три часа.

«В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», - написал он в своем Telegram-канале.

Бирюков отметил, что из-за длительного воздействия солнечных лучей с учетом высокой нагрузки на асфальт он подвергается пластической деформации. Аэрацию воздуха, когда струи воды поливомоечной техники направляются вверх, проводят, когда температура на улице выше 25 градусов тепла.

«Таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Эти работы выполняются до трех раз в день на основных магистралях и центральных улицах столицы», - добавил заммэра.

Также в жаркие дни в особом уходе нуждаются городские цветники. Их поливают рано утром или вечером после 17.00.

В столице с 28 по 30 июня ожидается 32-градусная жара, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС Москвы. Москвичам и туристам посоветовали не перегреваться на солнце, носить одежду светлых тонов и не забывать про головные уборы, а также пить больше воды.