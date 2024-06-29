Водителям рассказали, чем жара может навредить машине

Солнечные лучи и высокая температура воздуха сказывается на разных аспектах автомобиля, начиная от состояния салона до работы некоторых важных систем ТС. Салон на жаре и при отсутствии вентиляции превращается в «тепличный парник», заявил «Звезде» автоэксперт Егор Васильев.

«Температура может прогреваться до весьма высоких показателей и достигать 70 градусов тепла и даже выше. Это опасно и находится в таком автомобиле тяжело. Материалы, из которых изготовлен салон автомобиля начинают страдать от УФ-излучения, во-вторых от температур начинаются деформации, выделение из пластиковых элементов летучих не всегда полезных веществ», - отметил специалист.

По словам Васильева, страдает также искусственная и натуральная кожа салона, приборная панель. Также нагреваются элементы автомобиля, связанные с движением - двигатель, элементы электроники, блоки управления, которые в процессе своего функционирования не охлаждаются.

«Длительный перегрев автомобиля это плохо, дубеют резиновые уплотнители и возникают ускоренный износ элементов автомобиля. От потока солнечного света начинает страдать даже лакокрасочное покрытие», - отметил Васильев.

Он порекомендовал использовать специальные солнцезащитные шторки, которые препятствуют попаданию солнечного излучения внутрь салона. Ими нужно закрывать лобовое и по возможности боковые стекла. Также можно использовать тент. И парковать машину так, чтобы большую часть дня он был в тени.

«Если это невозможно, то располагаем его таким образом, чтобы лобовое стекло не оказывалось под воздействием прямого солнечного света. А вот искать тень под деревьями лучше не стоит, так как при таких аномалиях высок риск изменения погодных условий», - добавил он.

Ранее автоэксперт рассказал, почему нельзя оставлять бутылки с водой и очки в салоне автомобиля на жаре. По его словам, они могут сработать как линзы, сфокусировать солнечное излучение на элементе обивки из-за чего может начаться пожар.