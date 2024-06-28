МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автоэксперт Васильев рассказал, что нельзя оставлять в салоне на жаре

По его словам, в жару желательно искать место для парковки машины в тени или укрывать салон солнцезащитными шторками и тентами.
Ирина Егорова 2024-06-28 14:02:43
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Запертые в машине на жаре бутылки с водой и очки могут стать причиной пожара в машине. Об этом в комментарии «Звезде» заявил автоэксперт Егор Васильев.

«Не стоит оставлять обычные очки в автомобиле или бутылки с водой, потому что они начинают работать как линзы и могут сфокусировать солнечное излучение на элементе обивки и он может вспыхнуть», - сказал собеседник телеканала.

По его словам, подобного рода недосмотр водителя может привести к пожару и взрыву автомобиля. Чтобы избежать перегрева элементов салона, автоэксперт посоветовал использовать специальные солнцезащитные шторки или тенты - ими можно укрывать  лобовое стекло, либо парковать машину в тени.

Ближайшие дни в Москве установится 30-градусная жара. Жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдать питьевой режим, носить одежду светлых тонов и не забывать про головные уборы. Дороги и воздух города каждые три часа будут подвергать аэрации. Она необходима, чтобы избежать  деформации асфальта - под воздействием высоких температур и нагрузки от машин он подвержен изменениям.

#пожар #Автомобиль #салон #Погода #Жара #машина #очки #наш эксклюзив #парковка #бутылки с водой
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 