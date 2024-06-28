Автоэксперт Васильев рассказал, что нельзя оставлять в салоне на жаре

Запертые в машине на жаре бутылки с водой и очки могут стать причиной пожара в машине. Об этом в комментарии «Звезде» заявил автоэксперт Егор Васильев.

«Не стоит оставлять обычные очки в автомобиле или бутылки с водой, потому что они начинают работать как линзы и могут сфокусировать солнечное излучение на элементе обивки и он может вспыхнуть», - сказал собеседник телеканала.

По его словам, подобного рода недосмотр водителя может привести к пожару и взрыву автомобиля. Чтобы избежать перегрева элементов салона, автоэксперт посоветовал использовать специальные солнцезащитные шторки или тенты - ими можно укрывать лобовое стекло, либо парковать машину в тени.

Ближайшие дни в Москве установится 30-градусная жара. Жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдать питьевой режим, носить одежду светлых тонов и не забывать про головные уборы. Дороги и воздух города каждые три часа будут подвергать аэрации. Она необходима, чтобы избежать деформации асфальта - под воздействием высоких температур и нагрузки от машин он подвержен изменениям.