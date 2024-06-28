Грузия и Сербия не разрешили передачу доходов от активов РФ Украине

Только три из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз не присоединились к решению Совета о передаче Украине доходов от замороженных зарубежом российских активов. Против выступили Грузия, Сербия и Молдавия.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины», - сказано в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Также, по его словам, к решению присоединились Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, передает ТАСС.

Первые транш в размере 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов будет передан Киеву в течение этого месяца. Позже на Украину поступит еще один млрд евро. Их планируют потратить на закупку оружия.

21 мая Еврокомиссия анонсировала первое изъятие у европейских банков российских активов. В Минфине России пообещали сделать ответный шаг. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.