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Грузия и Сербия не разрешили передачу доходов от активов РФ Украине

За передачу активов выступили Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина.
Ирина Егорова 2024-06-28 12:40:20
© Фото: Benoit DoppagneKeystone Press Agency, Global Look Press

Только три из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз не присоединились к решению Совета о передаче Украине доходов от замороженных зарубежом российских активов. Против выступили Грузия, Сербия и Молдавия.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины», - сказано в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Также, по его словам, к решению присоединились Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, передает ТАСС. 

Первые транш в размере 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов будет передан Киеву в течение этого месяца. Позже на Украину поступит еще один млрд евро. Их планируют потратить на закупку оружия. 

21 мая Еврокомиссия анонсировала первое изъятие у европейских банков российских активов. В Минфине России пообещали сделать ответный шаг. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.

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