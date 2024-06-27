На месте схода поезда в Коми нашли тело мужчины

Тело погибшего мужчины обнаружили следователи под одним из опрокинувшихся вагонов поезда, который сошел с рельсов в Коми.

Погибшего обнаружили во время осмотра места происшествия и ликвидации последствий аварии, сообщил Следственный комитет. Его личность устанавливается.

Напомним, крупное железнодорожное происшествие случилось 26 июня на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. В результате инцидента пострадали более 40 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным информации, авария произошла из-за того, что река подмыла железнодорожную насыпь после обильных дождей.