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Тульские десантники ударами «Рапир» уничтожили пехоту ВСУ в ДНР

Артиллерийские подразделения выполняют огневые задачи по уничтожению живой силы в укрытиях, техники ВСУ и складов с боеприпасами.
2024-05-16 15:40:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Тульские десантники уничтожили украинскую пехоту и склад с боеприпасами на Северском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

На кадрах оборонного ведомства показано, как работает боевой расчет противотанковой пушки «Рапира», или МТ-12. «Рапира» имеет высокую скорострельность, при этом предельно проста в эксплуатации и быстро разворачивается. Обладает высокой начальной скоростью снаряда и большой дальностью прямого выстрела, что позволяет уничтожать бронированные средства противника с высокой вероятностью.

Цели, по которым наносились удары, находились в районе Веселого и Раздоловки в ДНР, уточняет Минобороны. В описании к видео сказано, что за пару минут до первого выстрела расчеты орудий получили данные от разведчиков с координатами.

Артиллеристы-десантники отправили по координатам несколько осколочно-фугасных снарядов, которыми точно поразили цели, уничтожив пехоту противника и ликвидировав склад. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Боевая работа ведется в дневное и ночное время суток, независимо от погодных условий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #ВСУ #рапиры #СВО
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