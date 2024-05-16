Тульские десантники ударами «Рапир» уничтожили пехоту ВСУ в ДНР

Тульские десантники уничтожили украинскую пехоту и склад с боеприпасами на Северском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

На кадрах оборонного ведомства показано, как работает боевой расчет противотанковой пушки «Рапира», или МТ-12. «Рапира» имеет высокую скорострельность, при этом предельно проста в эксплуатации и быстро разворачивается. Обладает высокой начальной скоростью снаряда и большой дальностью прямого выстрела, что позволяет уничтожать бронированные средства противника с высокой вероятностью.

Цели, по которым наносились удары, находились в районе Веселого и Раздоловки в ДНР, уточняет Минобороны. В описании к видео сказано, что за пару минут до первого выстрела расчеты орудий получили данные от разведчиков с координатами.

Артиллеристы-десантники отправили по координатам несколько осколочно-фугасных снарядов, которыми точно поразили цели, уничтожив пехоту противника и ликвидировав склад. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Боевая работа ведется в дневное и ночное время суток, независимо от погодных условий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.