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За сутки группировка «Центр» уничтожила танк Abrams, БМП Bradley и девять гаубиц

Российские военнослужащие атаковали порядка 340 выявленных целей украинских боевиков, включая 14 опорных пунктов и 100 позиций полевой артиллерии.
2024-06-08 07:28:50
© Фото: Roman Naumov, Business Online, Globallookpress © Видео: Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Центр» при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение формированиям 143-й пехотной, 144-й мотопехотной и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах Прогресса, Евгеновки и Николаевки.

ВС РФ отразили восемь контратак штурмовых групп 23-й, 24-й и 110-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. За сутки группировка «Центр» нанесла огневое поражение по 340 выявленным целям украинских боевиков, в том числе по 14 опорным пунктам и по 100 позициям полевой артиллерии.

В общей сложности противник потерял до 340 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились танка Abrams, боевую машину пехоты Bradley и два автомобиля, а также две гаубицы М777 калибра 155 миллиметров и две гаубицы МСТА-Б и Д-20 калибра 152 миллиметров, четыре гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметров. Также российские военнослужащие уничтожили 105-миллиметровое орудие М-102.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #СВО #группировка «Центр»
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