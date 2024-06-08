Подразделения группировки войск «Центр» при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение формированиям 143-й пехотной, 144-й мотопехотной и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах Прогресса, Евгеновки и Николаевки.

ВС РФ отразили восемь контратак штурмовых групп 23-й, 24-й и 110-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. За сутки группировка «Центр» нанесла огневое поражение по 340 выявленным целям украинских боевиков, в том числе по 14 опорным пунктам и по 100 позициям полевой артиллерии.

В общей сложности противник потерял до 340 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились танка Abrams, боевую машину пехоты Bradley и два автомобиля, а также две гаубицы М777 калибра 155 миллиметров и две гаубицы МСТА-Б и Д-20 калибра 152 миллиметров, четыре гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметров. Также российские военнослужащие уничтожили 105-миллиметровое орудие М-102.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.