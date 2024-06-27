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Bloomberg: Азия снижает зависимость от Запада в пользу России и Китая

Отмечается, что в Азии существует скептицизм относительно западных ценностей.
Сергей Лебедев 2024-06-27 04:57:07
© Фото: VNA, XinHua, Globallookpress

Азиатские государства продолжают уменьшать свою зависимость от Запада. С таким утверждение выступило Bloomberg. Как отмечает издание, страны региона все чаще связывают собственные экономические интересы с Россией и Китаем.

В качестве примера данного утверждения приводится намерение Малайзии вступить в БРИКС. Также отмечается, что сейчас рассматривают возможность присоединиться к объединению Вьетнам, Индонезия и Таиланд.

«Блок представляет собой альтернативу возглавляемым Западом институтам, таким как Всемирный банк и Международный валютный фонд», - отмечает издание.

Автор статьи утверждает, что в Азии существует скептицизм относительно западных ценностей, особенно, когда речь идет о демократических нормах и обязательствах по международному праву.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты, стремясь навязать миру основанный на правилах порядок, на самом деле пытаются претворить в жизнь глобальную неоколониальную диктатуру, в основе своей имеющую двойные стандарты. По мнению главы государства, на этом пути США встречают сопротивление со стороны несогласных стран.

#Китай #Россия #сша #Запад #азия #брикс #зависимость
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