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В Малайзии заявили о начале процесса вступления в БРИКС

Премьер-министр страны сообщил, что ожидает ответа от правительства ЮАР.
Мария Зайцева 2024-06-17 16:30:06
© Фото: Faris Hadziq, ZUMAPRESS, Globallookpress

Малайзия готовится к началу официального процесса вступления в БРИКС, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью китайскому порталу «Гуаньча».

«Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР», - заявил премьер-министр.

Он заявил, что Малайзия приняла решение по вопросу вступления и скоро начнет проходить официальные процедуры.

Ранее о готовности вступить в БРИКС заявила в Таиланде глава международного комитета партии страны «Пхыа Тхаи» («Для тайцев») Налини Тависин.

#ЮАР #в стране и мире #малайзия #брикс #премьер-министр
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