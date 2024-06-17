В Малайзии заявили о начале процесса вступления в БРИКС

Малайзия готовится к началу официального процесса вступления в БРИКС, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью китайскому порталу «Гуаньча».
«Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР», - заявил премьер-министр.
Он заявил, что Малайзия приняла решение по вопросу вступления и скоро начнет проходить официальные процедуры.
Ранее о готовности вступить в БРИКС заявила в Таиланде глава международного комитета партии страны «Пхыа Тхаи» («Для тайцев») Налини Тависин.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»