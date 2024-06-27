Водитель заменил убитого полицейского во время терактов в Дагестане

В сети распространилось фото, на котором изображен прохожий, заменивший убитого полицейского при терактах в Дагестане, им оказался 63-летний Абакар Алиев. Ранее он работал водителем в строительной компании. Об этом сообщает RT со ссылкой на зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Шамиля Хадулаева.

На фото, которое ранее опубликовал Хадулаев, виден мужчина с автоматом в руках у тела погибшего сотрудника полиции. Сообщается, что Алиев 23 июня жарил с зятем шашлыки, когда услышал звуки стрельбы. Зять был сотрудником ГАИ, он стрелял из табельного оружия, Алиев - из автомата убитого полицейского.

Сейчас Алиев находится на похоронах друга, который также стал жертвой теракта, рассказал Хадулаев. Он погиб в сгоревшем во время нападения джипе.

Погибшим полицейским оказался тюменец Виталий Мезенцев. Напомним, ранее президент России Владимир Путин наградил всех погибших при отражении атак террористов сотрудников полиции орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Нападения боевиков произошли в воскресенье 23 июня, от рук террористов погибли 20 человек, еще 46 получили ранения. Жертвами стали 15 сотрудников полиции.