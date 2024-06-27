МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте аварии в Коми

При сходе вагонов поезда погибли три человека.
Владимир Рубанов 2024-06-27 20:23:12
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура © Видео: ТРК «Звезда»

В МЧС России сообщили об окончании поисково-спасательных работ после схода нескольких вагонов поезда в Республике Коми.

На месте аварии нашли тела трех погибших. Последним обнаружили тело 16-летней девочки. Ранее предполагалось, что его могло унести течением ручья черны, в который упал десятый вагон.

Накануне вечером девять из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. За помощью к медикам обратились 46 пассажиров.

Одна из пострадавших, 14-летняя девочка, находится в коме. Ее планируют перевезти санавиацией в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Состав мог сойти с рельсов из-за подмыва железнодорожного полотна после обильных осадков, сообщили в РЖД.

#ржд #Железная дорога #пострадавшие #МЧС России #жертвы #Коми #крушение поезда #сход с рельсов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 