МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте аварии в Коми

В МЧС России сообщили об окончании поисково-спасательных работ после схода нескольких вагонов поезда в Республике Коми.

На месте аварии нашли тела трех погибших. Последним обнаружили тело 16-летней девочки. Ранее предполагалось, что его могло унести течением ручья черны, в который упал десятый вагон.

Накануне вечером девять из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. За помощью к медикам обратились 46 пассажиров.

Одна из пострадавших, 14-летняя девочка, находится в коме. Ее планируют перевезти санавиацией в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Состав мог сойти с рельсов из-за подмыва железнодорожного полотна после обильных осадков, сообщили в РЖД.