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В Коми при сходе поезда пострадали 40 человек, среди них есть ребенок

По сообщению Минздрава РФ, состояние пострадавшего ребенка и еще шести взрослых оценивается как тяжелое.
Елизавета Кондрикова 2024-06-26 22:33:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Республике Коми при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали до 40 человек, семь пассажиров, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.  

«По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние 7 из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое. Выполняется эвакуация пострадавших поездом в сопровождении медиков», - сообщил Кузнецов.

Всех, кто находился в поезде, эвакуируют в город Инту, где для них подготовили места временного размещения, сообщил глава республики Владимир Уйба. По его словам, с рельс сошел только «хвост» поезда, все вагоны также доставят в Инту.  

Сегодня вечером с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск. Предварительно, погибших в результате происшествия нет. Медикам было трудно добраться до места схода из-за бездорожья.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, ч.1 ст. 263 УК РФ.

#поезд #Республика Коми #происшествие #пострадавшие #сход с рельсов
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