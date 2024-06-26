В Коми при сходе поезда пострадали 40 человек, среди них есть ребенок

В Республике Коми при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали до 40 человек, семь пассажиров, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние 7 из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое. Выполняется эвакуация пострадавших поездом в сопровождении медиков», - сообщил Кузнецов.

Всех, кто находился в поезде, эвакуируют в город Инту, где для них подготовили места временного размещения, сообщил глава республики Владимир Уйба. По его словам, с рельс сошел только «хвост» поезда, все вагоны также доставят в Инту.

Сегодня вечером с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск. Предварительно, погибших в результате происшествия нет. Медикам было трудно добраться до места схода из-за бездорожья.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, ч.1 ст. 263 УК РФ.