Считавшуюся пропавшей девочку нашли мертвой на месте ж/д аварии в Коми

Тело третьего погибшего нашли на месте крушения поезда Воркута-Новороссийск в Республике Коми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного Межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Это тело 16-летней девочки, которая ехала в десятом вагоне. До сих пор она считалась пропавшей без вести и ее искали. Специалисты предполагали, что подростка могут найти под вагоном или ее тело могло унести течением ручья Черный, в который упал этот вагон.

Девять из 14 вагонов поезда №511 сошли с путей на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в Республике Коми в 18:12 по московскому времени 26 июня.

В Минздраве сообщили о 40 пострадавших. Среди них есть 14-летняя девочка, которую прооперировали в Инте, а потом доставили в Сыктывкар. Сейчас она находится в реанимации Коми республиканской детской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии.

Пропавшей без вести числилась 15-летняя девочка, потом ее нашли живой.