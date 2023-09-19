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Посол США Трейси явилась в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича

Ян Брацкий
14:46 19.09.2023
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Эвану Гершковичу до 30 ноября.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Посол Соединенных Штатов Америки в России Линн Трейси присутствует в Мосгорсуде на рассмотрении апелляционной жалобы на решение продлить арест корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

Около месяца назад Лефортовский суд столицы продлил срок ареста Гершковичу. Срок содержания журналиста под стражей был продлен до 30 ноября.

Напомним, Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в Екатеринбурге в марте этого года. По версии следствия, журналист занимался сбором информации об одном из предприятий ОПК. Данные, к которым проявлял интерес Гершкович, составляли государственную тайну.

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