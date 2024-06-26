Задержаны подозреваемые по делу о пожаре во Фрязино

Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемых в рамках уголовного дела по пожару в высотном здании в подмосковном Фрязино.

«Следователем ГСУ СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания», - передает пресс-служба ведомства.

Они подозреваются в оказании небезопасных услуг, повлекшем гибель людей в результате пожара.

Следствие установило, что руководство ООО «Исприн», вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности за электричество, не обеспечив, в свою очередь, безопасность данных услуг. Так, в здании отсутствовал контроль за техническим состоянием электропроводки, не было систем сигнализации, оповещения и пожаротушения.

Предположительной причиной называется неисправность электропроводки, которая и привела к возникновению пожара на пятом этаже здания, после чего огонь распространился по всей площади здания и произошло обрушение перекрытий. По последним официальным данным, в пожаре погибли шесть человек.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул днем 24 июня в восьмиэтажном здании в городе Фрязино. Огонь охватил площадь в 5 000 «квадратов». Внутри были люди, они махали из окон спасателям и подавали сигналы о помощи. Два человека в попытках спастись от огня выпрыгнули из окон и разбились. Спустя сутки после ликвидации пожара здание загорелось снова.