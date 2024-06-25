В горевшем накануне здании во Фрязино вновь возник пожар

Горевшее накануне бывшее здание НИИ во Фрязино снова загорелось, сообщил корреспондент «Звезды». Это произошло уже после того, как оттуда уехали пожарные, скорая помощь и полиция.

Дым над корпусом появился в районе 8 часов вечера. Через некоторое время на место снова приехали пожарные.

Сейчас верхние этажи многоэтажки горят открытым пламенем. Огонь не тушат, хотя на месте есть пожарная машина. Предположительно людей в здании нет.

По данным СКР по Московской области, в пожаре погибли 6 человек. Ранее сообщалось о двух погибших, которые выпрыгнули из окон. Возбуждено уголовное дело.

По разным данным в начале пожара накануне в корпусе находились шесть или девять человек. Сегодня в здании проводились поисковые работы.