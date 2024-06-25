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В горевшем накануне здании во Фрязино вновь возник пожар

Верхние этажи бывшего корпуса НИИ горят открытым пламенем.
Владимир Рубанов 2024-06-25 21:38:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Горевшее накануне бывшее здание НИИ во Фрязино снова загорелось, сообщил корреспондент «Звезды». Это произошло уже после того, как оттуда уехали пожарные, скорая помощь и полиция.

Дым над корпусом появился в районе 8 часов вечера. Через некоторое время на место снова приехали пожарные.

Сейчас верхние этажи многоэтажки горят открытым пламенем. Огонь не тушат, хотя на месте есть пожарная машина. Предположительно людей в здании нет.

По данным СКР по Московской области, в пожаре погибли 6 человек. Ранее сообщалось о двух погибших, которые выпрыгнули из окон. Возбуждено уголовное дело.

По разным данным в начале пожара накануне в корпусе находились шесть или девять человек. Сегодня в здании проводились поисковые работы.

#пожар #Московская область #МЧС России #жертвы #пожарные #Фрязино
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