Ассанж прибыл в здание суда на острове Сайпан

Основатель сайта WikiLeaks австралийский журналист Джулиан Ассанж, осужденный за публикацию секретных документов, прибыл в здание суда на острове Сайпан, принадлежащем США. Ранее на остров приземлился его самолет.

В среду 26 июня пройдет заседание по делу Ассанжа, в ходе которого он может признать часть обвинений в рамках сделки с прокуратурой США. После этого, ожидается, что журналиста отпустят на свободу, сообщает RT.

Ранее стало известно, что Джулиана Ассанжа выпустили под залог из британской тюрьмы Белмарш, в которой тот провел 1 901 день. Если сделка состоится, Ассанж сможет оказаться на свободе, так как его приговорят к пяти годам тюремного заключения, которые он уже провел в Великобритании.

Напомним, основатель WikiLeaks обвиняется в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США. Изначально ему грозило провести 175 лет в тюрьме или смертная казнь.